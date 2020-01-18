В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сегодня, 18 января, состоится мужская эстафетная гонка. Начало эстафеты назначено на 16:15 по московскому времени.

Россию в гонке представит следующий состав: первый этап доверено бежать Евгению Гараничеву, которого снова начали ставить в состав на эстафетные гонки, на втором выступит Матвей Елисеев. На третьем этапе будет выступать Эдуард Латыпов, на четвертом этапе — лидер сборной России Александр Логинов.

Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Женская эстафета в Рупольдинге прошла для россиянок крайне неудачно: использовав всего 6 дополнительных патронов и не заходя на штрафные круги сборная России заняла 11-е место в эстафете и проиграла лидерам из Норвегии 2,5 минуты.