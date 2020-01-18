В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 стартовала мужская эстафета.

Прямую трансляцию мужской эстафетной гонки можно посмотреть здесь.

Первый этап доверено бежать Евгению Гараничеву, которого снова начали ставить в состав на эстафетные гонки, на втором выступит Матвей Елисеев. На третьем этапе будет выступать Эдуард Латыпов, на четвертом этапе — лидер сборной России Александр Логинов.

Напомним, вчера в Рупольдинге эстафетную гонку бежали женщины, сборная России в гонке выступила неудачно. Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых и Кристина Резцова заняли итоговое 11-е место, обойдясь без штрафных кругов и сделав всего 6 промахов.