Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением по поводу выступления российских лыжников в гонках свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове Место.

Слова Вяльбе цитирует портал РИА Новости. «Еще один прекрасный и замечательный день», — отметила Вяльбе, добавив, что и Александр Большунов, и Наталья Непряева отлично подготовились к стартам. По мнению главы ФЛГР, выступление мужской команды она может оценить как хорошее.

«О женщинах мы понимаем, что они пока что слабенькие, тем более там много молодежи. Наташка сегодня превзошла себя, такой замечательный финиш, молодец», — заключила Вяльбе.

Напомним, Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем на 15 километров на этапе Кубка мира в Нове Место. Наталья Непряева финишировала на второй строчке, уступив лишь норвежке Терезе Йохауг.