Бывший глава УЕФА Мишель Платини выступил с критикой в адрес ФИФА, а также спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Слова Платини цитирует портал Sport.pl. «ФИФА и спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) действуют как мафия. Это большая семья из маленькой Швейцарии», — заявил чиновник, отметив, что эти две организации встречаются и обо сем договариваются между собой.

По мнению Платини, ФИФА и CAS могут сделать так, что кто-то исчезнет из футбола. «Я не сделал ничего плохого, а они убили меня вместе Блаттером», — заявил Платини, отметив, что он видел все изнутри, и эти организации никому не подчиняются, делая то, что они хотят. Как считает чиновник, юристы ФИФА, УЕФА и CAS – это одни и те же люди из Швейцарии, которые постоянно общаются.

Напомним, решением CAS Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, затем срок уменьшили до 4 лет.