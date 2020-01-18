Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов выступил с критикой лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Орлов отметил, что сейчас российские клубы ведут борьбу за форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева. «И какие деньги за него предлагают? На уровне западных мастеров!», — возмутился комментатор.

По мнению Орлова, Соболев — не западный мастер. «Его сила пока только в том, что у него российский паспорт», — сказал эксперт, добавив, что никто не обращает внимания на уровень мастерства таких игроков. Как считает Орлов, без лимита на легионеров в «Зените», например, вряд ли бы оказался Алексей Сутормин.

Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме 6+5 — максимум на поле могут находиться пять иностранцев. С сезона-2020/21 РПЛ перейдет на схему 8+17, где количество легионеров будет учитываться по заявке на матч.