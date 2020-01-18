Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Александра Большунова в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира в Чехии.

По словам Бородавко в интервью ТАСС, в сборной очень рады этому успеху Большунова, тем более, поскольку победа была на дистанции коньковым стилем. Как заявил тренер, из-за погодных условий Большунову пришлось очень непросто по трассе: из-за сильного снега тяжелому спортсмену пришлось ехать по мягкой трассе с дополнительными трудностями.

«Он сегодня сумел победить не только соперников, но и погоду, добившись заслуженного успеха», — заключил Бородавко.

Напомним, Александр Большунов продолжает удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира после победы на многодневке «Тур де Ски».