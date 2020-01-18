Российская фигуристка Александра Трусова продемонстрировала домашний уголок, занятый ее выигранными медалями.

В кадр попала и питомица семейства Трусовых — кошка. Фотографию уголка фигуристка выложила в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 18 Янв 2020 в 4:16 PST

В текущем сезоне Александра Трусова уже завоевала четыре медали: она выиграла два этапа серии Гран-при — в Канаде и в Москве, стала бронзовым призером финала серии Гран-при и выиграла бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Также Александра Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

Следующий старт для Александры Трусовой в текущем сезоне — чемпионат Европы в австрийском Граце.