Мужская сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В составе Франции золото завоевали Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Кентен Фийон-Майе и Симон Дестье. Их результат — 1 час, 18 минут и 11,2 секунды.

На втором месте расположилась сборная Норвегии (отставание от лидеров 1 минута и 12,2 секунды), на третьем — команда Австрии (1 минута и 24,3 секунды). Мужская сборная России приехала к финишу четвертой. В составе россиян бежали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, на финальной стрельбе россияне имели шанс попасть в тройку призеров, но Логинову не удалось отстрелять без дополнительных патронов.

В женской эстафете в Рупольдинге сборная России заняла 11-е место.