Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением по поводу выступления сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Логинов отметил, что боролся в гонке до последнего, добавив, что на такой трассе на поворотах может случиться все что угодно. «Внутренняя готовность побороться с Эберхардом была», — отметил биатлонист, добавив, что ему было комфортно работать на круге с множеством подъемов.

На равнинном участке Логинов уступил Эберхарду пару секунд, а затем было очень сложно их отыгрывать. «Конечно, нельзя было мазать. Сегодня не хватило одного моего выстрела, чтобы побороться за бронзу», — заключил биатлонист.

Напомним, сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге, на последней стрельбе Логинов упустил шанс на борьбу за бронзу с командой Австрии.