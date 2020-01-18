Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров поделился мыслями о выступлении команды в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В прямом эфире телеканала «Матч ТВ» Белозеров отметил, что функциональное состояние спортсменов сейчас не очень хорошее, поскольку сказалась неправильно организованная предновогодняя подготовка. «Наше секретное оружие – морально-волевые качества – сработало», — сказал тренер, также заявив, что спортсмены проявили мастерство.

По словам Белозерова, тренеры знают, как готовить спортсменов к чемпионату мира в Антхольце. «У нас заложен полноценный сбор в Риднау, в прошлом году после него были успехи на чемпионате Европы и чемпионате мира», — заявил Белозеров.

Напомним, сборная России заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.