Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Бетина Попова и Сергей Мозгов станут участниками ледового шоу «Горячий лед Елизаветы Туктамышевой» в Санкт-Петербурге.

Информация об этом появилась в «Инстаграме» Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Шоу пройдет во дворце спорта «Юбилейный» 9 марта 2020 года.

Отметим, сейчас Сергей Мозгов проходит курс восстановления от травмы спины. В текущем сезоне пара Попова/Мозгов выступила на двух этапах Гран-при, после чего партнер получил травму. Спортсменам пришлось пропустить турнир серии ISU Challenger «Золотой конек Загреба», а также отказаться от выступлений на чемпионате России в Красноярске.

Ранее свое участие в шоу Елизаветы Туктамышевой подтвердили такие фигуристы, как Софья Самодурова, Макар Игнатов и Михаил Коляда.