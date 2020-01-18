Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке.

Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров. В составе сборной Стрельцов заменит Карима Халили.

По словам тренера, которые цитирует портал «Чемпионат», в Поклюке планируется индивидуальная гонка, а Стрельцов является чемпионом России в марафоне, хорошо стреляет и имеет неплохой дистанционный ход. Также Белозеров отметил финишерские качества Стрельцова.

«Мы предложили его кандидатуру, Владимир Драчёв её однозначно поддержал», — сообщил Белозеров.

Напомним, этап Кубка мира по биатлону в Поклюке пройдет с 23 по 26 января. Ранее Кирилл Стрельцов не выступал на Кубке мира, он бегал гонки только на Кубке IBU. На этапе в Брезно-Осрблье Стрельцов завоевал бронзу в пасьюте.