Елисеев: Категорически недоволен своим этапом в эстафете, ходом каждый круг проигрывал

Российский биатлонист Матвей Елисеев оценил свое выступление на втором этапе мужской эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

В прямом эфире «Матч ТВ» Елисеев отметил, что на стрельбе стоя у него была заминка: замерзли руки и сложно было схватить дополнительный патрон.

«Категорически недоволен этапом. Заминка, ну и ходом, по-моему, каждый круг проигрывал. Медленная трасса», — сказал спортсмен, добавив, что проблема была не в инвентаре, а в нем самом. Елисеев отметил, что при частотной работе у него быстро начинается закисление мышц.

«На первом круге сразу отпускал в подъемах и догонял на спусках – спасибо сервису», — отметил биатлонист работу лыж.