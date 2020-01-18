Российский биатлонист Матвей Елисеев высказался на тему прогресса китайских биатлонистов в текущем сезоне под руководством норвежца Уле Эйнара Бьорндалена.

По словам Елисеева в интервью порталу «Чемпионат», эта история ему интересна. «Удивляет прогресс китайских биатлонистов. Возможно ли так быстро набрать? У них была школа», — отметил Елисеев, добавив, что лет 10-15 назад сборная Китая по биатлону была очень конкурентоспособной.

Нынешний прогресс китайских биатлонистов, по мнению Елисеева, происходит не на пустом месте, у спортсменов есть определенная база.

Напомним, норвежский экс-биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален вместе с супругой Дарьей Домрачевой в 2019 году возглавил сборную Китая по биатлону: он занимается подготовкой мужской команды, Домрачева, преимущественно, готовит женскую сборную.