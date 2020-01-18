Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в матче 18 тура чемпионата Германии по футболу. Игра прошла на стадионе «WWK-Arena» в Аугсбурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей.

Победу «Боруссия» одержала благодаря хет-трику новичка клуба — датского нападающего Эрлинга Холанда. Этот матч стал для датчанина дебютным в Бундеслиге в составе дортмундцев, на поле Холанд вышел на 56-й минуте. На 59-й минуте Холанд отличился с передачи Джейдона Санчо, на 70-й ему ассистировал Торган Азар, а на 79-й — Марко Ройс. Также в составе дортмундцев голами отметились Юлиан Брандт и Джейдон Санчо.

За «Аугсбург» дважды отличился Флориан Нидерлехнер, еще один гол на счету Марко Рихтера.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» из австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург».