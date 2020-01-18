Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением по поводу резкого интервью бывшего тренера российской команды Андрея Падина.

В интервью порталу «Матч ТВ» Хованцев заявил, что читал высказывания Падина, однако подробно комментировать их не хочет. «Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.

Тренер отметил, что Падин заявил о везении с хорошими воспитанниками Хованцева. «Так мне сорок лет, получается, с ними везло! На всякий случай, у меня более семидесяти медалей с чемпионатов мира и других крупных стартов», — заявил Хованцев.

Напомним, Андрей Падин покинул резервную сборную России в межсезонье, сейчас он занимается стрелковой подготовкой в сборной Белоруссии.