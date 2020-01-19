В немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 19 января, пройдет женская гонка преследования.

Старт-лист женского пасьюта формировался по итогам спринтерской гонки, которая прошла в среду, 15 января. Из сборной России в гонку преследования попали четыре спортсменки. Лариса Куклина будет стартовать с 36-й позиции, она проиграла 1 минуту и 54 секунды при безупречной стрельбе. Екатерина Юрлова-Перхт стартует 37-й, с промахом она уступила минуту и 56 секунд.

С 42-й позиции в гонку уйдет Кристина Резцова, она уступила победительнице спринта Тириль Экхофф две минуты, с 60-го места будет стартовать Ирина Старых, проигравшая 2 минуты и 27,2 секунды.

Светлана Миронова заняла в спринте 77-е место и в пасьют не попала.

Начало женской гонки преследования запланировано на 14:15 по московскому времени.