Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, как в команде обстоят дела со шлифт-машиной и каким образом будет готовиться инвентарь к чемпионату мира в Антхольце.

В интервью порталу «Матч ТВ» Хованцев заявил, что на сборе в Риднау после этапа Кубка мира в Поклюке будут готовиться структуры к чемпионату мира. По словам тренера, штаб хочет отправить группу сервисеров в Антхольц заранее, чтобы специалисты работали с лыжами уже там.

Ответил Хованцев на вопрос и о шлифт-машине: «Ее нет, будем отправлять лыжи в Эстонию с нашими сервисерами, которые будут помогать делать структуры». По словам Хованцева, с 27 января по 4 февраля сборная должна привезти лыжи на подготовку, после чего их привезут обратно.

Напомним, ранее президент СБР Владимир Драчев заявлял о том, что в скором времени у сборной России появится шлифт-машина.