В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сегодня, 19 января, состоится мужская гонка преследования на 12,5 километров.

Старт-лист пасьюта формировался по итогам мужского спринта, прошедшего в четверг, 16 января. С 11-й позиции в гонке стартует россиянин Александр Логинов: с безупречной стрельбой он проиграл лидеру Мартену Фуркаду более 44 секунд.

С 17-го места в гонку уйдет Матвей Елисеев, его отставание от лидера — 51 секунда. С 53-й позиции будет стартовать Евгений Гараничев, с двумя промахами он проиграл минуту и 52 секунды. С 55-го места в гонку уйдет Эдуард Латыпов, его отставание — минута и 58,7 секунды.

Карим Халили и Никита Поршев в пасьют не попали: они заняли места в спринте за пределами топ-60.

Начало мужского пасьюта назначено на 16:30 по московскому времени.