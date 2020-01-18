Петербургский волейбольный клуб «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в рамках 13-го тура чемпионата России по волейболу — Суперлиги Париматч. Игра прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки.

Первую партию представители петербургской команды отдали на откуп соперникам и уступили со счетом 22:25. После неудачного начала команда Туомаса Саммельвуо включилась в игру и выиграла три следующие партии — 25:17, 25:23, 25:20. Отметим, «Зенит» одержал победу над действующим чемпионом страны.

Сейчас петербургский «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице Суперлиги Париматч сезона-2019/20. Команда набрала 27 очков — это лучший результат наравне с новосибирским «Локомотивом» и воронежским «Факелом», однако у этих команд еще по матчу в запасе.