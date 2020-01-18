Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о том, в каком состоянии находится отцепленный от команды Дмитрий Малышко и какой ближайший старт ему предстоит.

По словам Хованцева в интервью «Матч ТВ», сейчас Малышко находится на сборе и делает развивающую работу. Пока непонятно, куда ему ехать, поскольку в «Демино» в Рыбинске сейчас нет снега.

Именно на соревнованиях в «Демино» должен пройти отбор на чемпионат Европы по биатлону. «Оттуда едет только один человек, конкуренция будет очень сильная. Вся команда с Кубка IBU едет туда, Шопин, Бабиков будут там», — сказал Хованцев, отметив, что для отбора на ЧЕ необходимо выиграть по сумме очков в двух спринтерских гонках, которые пройдут 22 и 26 января.

Напомним, Антон Бабиков был отцеплен от сборной после этапа Кубка мира в Эстерсунде, а Дмитрий Малышко — после этапа Кубка мира в Анси.