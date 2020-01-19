В чешском Нове Место сегодня, 19 января, состоятся две гонки преследования в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Старт женской гонки преследования запланирован на 13:10 по московскому времени. Участницы пасьюта пробегут 10 километров классическим стилем. Второй в гонку убежит россиянка Наталья Непряева, в десятикилометровке свободным стилем она уступила только Терезе Йохауг. Также от России выступят Анна Жеребятьева, Лидия Дуркина, Екатерина Смирнова, Христина Мацокина и Нина Дуботолкина.

Старт мужского классического пасьюта назначен на 15:00 по московскому времени. Дистанция гонки составит 15 километров. Первым в гонку уйдет Александр Большунов как победитель вчерашней пятнадцатикилометровки, также участие в пасьюте примут Ермил Вокуев, Алексей Червоткин, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев и Александр Терентьев.