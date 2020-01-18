Петербургский футбольный клуб «Зенит» показал в социальных сетях, как бразильский полузащитник Малком забивает голы на тренировке.

Видеоотрывок занятия на тренировочном сборе в Катаре появился в официальном «Твиттере» «Зенита».

Напомним, Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года, однако успел сыграть за клуб всего два матча: против «Динамо» и «Краснодара» в чемпионате России по футболу. После этого Малком получил травму и проходил долгий курс лечения, в том числе, игроку пришлось перенести операцию.

Для попадания на тренировочные сборы в Катар Малком получил медицинский допуск от врачей.