Бывший боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров поделился мнением о ситуации с оскорблением дагестанского народа ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Есть ли логика не болеть за Макгрегора, потому что он оскорбил в России один из ее народов? Никого он там не оскорблял», — высказал свою позицию Тактаров в интервью порталу Sport24. По мнению экс-бойца, есть такое выражение «обижен» и если кто-то обижен, то это их дело — страдать или плакать из-за этого.

«Я не думаю, что он кого-то оскорблял, меня он не оскорблял. А что такого? Меня его фанаты ни разу не оскорбляли», — отметил Тактаров, добавив, что про фанатов других бойцов такого он сказать не может.

Напомним, Конор Макгрегор делал резкие высказывания в адрес дагестанского народа во ввремя своей поездки в Россию в 2019 году.