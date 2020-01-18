Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров прокомментировал выступление Матвея Елисеева на январских этапах Кубка мира в Германии.

По словам Белозерова, форму Елисеева выбило из-за того, что он принял участие в Рождественской гонке в Гельзенкирхене перед Новым годом. На сбор в Обертиллиах Елисеев прибыл второго января, а уже шестого января сбор закончился.

«Сказать, что он что-то успел восстановить — обманывать себя. Именно по Матвею, как по одному из лидеров команды, у нас больше всего беспокойства», — сказал Белозеров. Тренер отметил, что все находятся в курсе проблем спортсмена с последними кругами. В текущем сезоне была заложена основа аэробной выносливости, а также был выполнен большой объем специальной силовой работы.

Как считает Белозеров, физическое восстановление очень важно для спортсменов типажа Елисеева. «Психологически он это делать успевает, но, извините, если сил нет, то никакой оптимизм не поможет», — заключил Белозеров.

Напомним, Матвей Елисеев имел проблемы с лыжным ходом на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.