Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров поделился мнением по поводу слабого места Александра Логинова в лыжном ходе.

По словам Белозерова в интервью «Матч ТВ», Логинов технически не оснащен для работы по равнине. «Ему, как ярко выраженному стайеру и талантливому в этом плане спортсмену — чем круче участок, тем лучше», — сказал Белозеров, отметив, что при работе на равнине у Логинова вылезают определенные тормозящие показатели.

Тренер отметил, что биатлонист и штаб будут работать над выправлением этого слабого места. «Факт в том, что проблема с равнинным ходом у Логинова есть, хотя он не один с проблемами в технике — они есть практически у всех в команде», — заключил Белозеров, добавив, что он уже начинает закладывать определенные планы на подготовку к следующему сезону.

Напомним, Сергей Белозеров приступил к работе с мужской сборной России только в прошедшем межсезонье.