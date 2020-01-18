Российские лыжники продолжают радовать болельщиков победами и подиумами на Кубке мира — Александр Большунов продолжает побеждать и после «Тур де Ски», а Наталья Непряева уступает лишь Терезе Йохауг. Биатлонисты сегодня медалями в эстафете не порадовали, а вот Андрей Рублев прыгнул выше головы и завоевал второй титул ATP за две недели.

Эти и другие новости дня из мира спорта — в традиционной подборке от Nevasport.

Большунов выиграл гонку на 15 км на Кубке мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке на 15 км свободным стилем. Соревнования прошли в рамках седьмого этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия). Россиянин потратил на дистанцию 33 минуты 45 секунд. Вторым к финишу пришел представитель Финляндии Ийво Нисканен, уступивший Большунову 24,3 секунды. На третью ступень взобрался норвежец Шюр Рёте с отставанием в сорок секунд. Еще один россиянин Андрей Мельниченко стал четвертым.

Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева пришла второй к финишу в гонке свободным стилем в рамках седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в чешском Нове Место. Победительницей гонки стала лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Непряева отстала на 32,7 секунды. На третьем месте оказалась другая представительница Норвегии Хейди Венг, отставшая на 40 секунд от первого места.

Рублев выиграл турнир в Аделаиде, завоевав второй титул за две недели

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл финальный матч турнира ATP в австралийской Аделаиде, завоевав второй титул подряд. В решающей встрече он легко одолел южно-африканского теннисиста Ллойда Джорджа Харриса — 6:3, 6:0. Ранее российский теннисист стал победителем турнира категории АТР 250 в Дохе (Катар). В финальном матче он обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 6:2, 7:6 (7:3).

Франция выиграла мужскую эстафету в Рупольдинге, Россия — четвертая

Мужская сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. В составе Франции золото завоевали Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Кентен Фийон-Майе и Симон Дестье. На втором месте расположилась сборная Норвегии (отставание от лидеров 1 минута и 12,2 секунды), на третьем — команда Австрии (1 минута и 24,3 секунды). Мужская сборная России приехала к финишу четвертой. В составе россиян бежали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

В мастер-шоу Матча звезд КХЛ победил Дивизион Харламова

В Москве на стадионе «ВТБ-Арена Парк» сегодня, 18 января, состоялось мастер-шоу Матча звезд КХЛ. Победу в конкурсах одержала сборная дивизиона Харламова. По итогам всех конкурсов мастер-шоу хоккеисты команды дивизиона Харламова набрали 11 очков, капитаном команды является Данис Зарипов. Второе место занял дивизион Тарасова, набравший 6 баллов, третье — дивизион Боброва (4 очка), четвертое — дивизион Чернышева (2 очка).

ВК «Зенит» обыграл в Петербурге кемеровский «Кузбасс» в 13-м туре чемпионата России

Петербургский волейбольный клуб «Зенит» обыграл кемеровский «Кузбасс» в рамках 13-го тура чемпионата России по волейболу — Суперлиги Париматч. Игра прошла на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки. Первую партию представители петербургской команды отдали на откуп соперникам и уступили со счетом 22:25. После неудачного начала команда Туомаса Саммельвуо включилась в игру и выиграла три следующие партии — 25:17, 25:23, 25:20.