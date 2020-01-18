Максимов: Логинов ни в коем случае не хотел промахнуться

Тренер сборной России по биатлону по стрельбе Максим Максимов оценил работу Александра Логинова на огневых рубежах в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Слова Максимова приводит портал «Матч ТВ». Тренер отметил, что по рации передали о смене ветровой ситуации. «Александр ни в коем случае не хотел промахнуться. Возможно, была небольшая усталость, все-таки ему достался последний этап, где бежали серьезные соперники», — сказал Максимов, добавив, что за стрельбу в эстафете Логинову можно поставить четверку.

По мнению Максимова, несмотря на промах, Логинов справился первым дополнительным патроном и постарался навязать борьбу.