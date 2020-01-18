Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о бывшем тренере резервной сборной России по биатлону Андрее Падине, который был уволен из команды в межсезонье.

В своем телеграм-канале Губерниев удивился тому, что Падин неожиданно стал героем. «Он так здорово работал с девочками и провозил их к успеху в Кубке IBU!», — с сарказмом отметил Губерниев, добавив, что болельщики ругают нынешнего главного тренера сборной России Анатолия Хованцева.

«Но все, видимо, забыли, как плохой тренер Падин загнал победителя Фуркада Бабикова и был причиной наших неудач!», — отметил Губерниев, предложив болельщикам, рассуждающим об этом, сходить на концерт Елены Степаненко и успокоиться.

Напомним, вчера в прессе вышло интервью Андрея Падина, в котором он резко высказался в адрес Анатолия Хованцева.