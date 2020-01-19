В Москве сегодня, 19 января, состоится Матч звезд КХЛ — финальное событие ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Мероприятие пройдет на арене «ВТБ-Арена Парк».

Накануне по итогам мастер-шоу матча звезд определились полуфинальные пары турнира. Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу и выбрала себе в соперники команду дивизиона Тарасова. Их встреча запланирована на 17:20 по московскому времени. В другом полуфинале между собой сыграют команды дивизиона Боброва и дивизиона Чернышева, они выйдут на лед 16:25 по московскому времени.

Две проигравшие в полуфиналах команды сыграют между собой в 18:10 по московскому времени. Затем в 19:00 начнется финальный матч, по итогам которого и определится победитель Матча звезд КХЛ.

Впервые Матч звезд КХЛ прошел в сезоне-2008/09 на Красной площади в Москве.