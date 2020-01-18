В американском Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 января пройдет очередной турнир бойцовского промоушена UFC под номером 246. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене».

Главный бой вечера состоится ориентировочно в 8:00 по московскому времени — ирландец Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. Этот бой станет первым для ирландского бойца спустя полтора года после проигрыша в титульном бою россиянину Хабибу Нурмагомедову. Поединок Конор — Серроне пройдет в полусреднем весе.

В прямом эфире бой Макгрегора и Серроне покажет телеканал «Рен ТВ». Начало трансляции турнира UFC 246 назначено на 6:50 по московскому времени.

Также в майн-карде турнира состоится бой россиянина Алексея Олейника против Мориса Гранта, в андеркарде турнира российский боец Аскар Аскаров проведет схватку с Тимом Элиоттом.