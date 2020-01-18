Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге. Информация появилась на официальном сайте дворца спорта «Юбилейный», где и состоится мероприятие.

Участие в шоу примут ученики группы Этери Тутберидзе Алина Загитова, приостановившая карьеру на некоторое время, а также действующие фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. На афише в качестве участников шоу заявлена танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, а также воспитанники Тутберидзе из группы юниоров Камила Валиева и Даниил Самонов.

В список участников также попали воспитанники Тутберидзе, выступающие не за Россию — Морис Квителашвили и Элизабет Турсынбаева, которая продолжает восстанавливаться от травмы.

Ранее ледовое шоу «Чемпионы на льду» проходило в Краснодаре, также планируется проведение такого шоу в Перми 3 апреля 2020 года.