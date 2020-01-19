Российский боец Алексей Олейник одержал победу над представителем США Морисом Грином в основном карде турнира UFC 246, который проходит в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 января.

Поединок завершился уже во втором раунде — после того, как российский боец провел болевой прием. Таким образом, Олейник одержал 58-ю победу в карьере при 13 поражениях и одной ничьей. 33-летний Грин проиграл в четвертый раз, также у него восемь побед в ММА.

Ранее в рамках турнира победу одержал еще один боец из России: Аскар Аскаров выиграл поединок с американцем Тимом Эллиотом.

Напомним, главным событием вечера является поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцев Дональдом Серроне. Макгрегор вышел в октагон впервые с октября 2018-го года, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.