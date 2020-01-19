Пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершится мужской гонкой преследования. Она состоится сегодня, 19 января, и начнется в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Спортсмены выйдут на старт в соответствии с итогами спринтерской гонки. Первым на дистанцию отправится француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, он начнет гонку 11-м с отставанием более 44 секунд.

Матвей Елисеев начнет пасьют с 17-й позиции, Евгений Гараничев — с 53-й. Последним из россиян на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов, он получил 55-й номер с отставанием в 1 минуту 58 секунд.

Никита Поршнев и Карим Халили не примут участие в гонке, они неудачно выступили в спринте и финишировали за пределами топ-60.