В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Ирландец бросился в атаку с первых секунд боя и нанес Серроне несколько тяжелых ударов. Макгрегор провел мощный хай-кик, американец не устоял на ногах, и Конор добил его серией ударов. Рефери вмешался в происходящее и остановил одностороннее избиение.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.

Серроне проиграл третий поединок кряду, до этого он потерпел поражения от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

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