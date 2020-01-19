«Монреаль Канадиенс» на своей арене обыграл «Вегас Голден Найтс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 5:4.

В матче принял участие российский нападающий»Монреаля» Илья Ковальчук, он забросил шайбу в основное время, а также реализовал послематчевый буллит. Для «Монреаля» победа стала четвертой в последних пяти матчах. «Вегас» же, напротив, потерпел пятое поражение в шести встречах.

Следующий матч «Монреаль» проведет против «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает россиянин Александр Овечкин. Сегодня он оформил хет-трик в ворота «Нью-Йорк Айлендерс». «Вегас Голден Найтс» встретится с «Бостон Брюинз».