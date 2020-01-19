В Москве на ледовой арене «Динамо» «ВТБ-Арена Парке» состоится Матч звезд КХЛ — финальное событие Недели звезд хоккея. Бесплатная прямая трансляция начнется в 15:30 и будет доступна здесь.

Мероприятие стартовало еще накануне, 18 января — по итогам мастер-шоу определились полуфинальные пары турнира. Победителем стала сборная дивизиона Харламова, в качестве соперника она выбрала команду дивизиона Тарасова. Начало их встречи запланировано на 17:20 по московскому времени.

Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва встретится со сборной дивизиона Чернышева, соперники выйдут на лед в 16:25 мск.

Команды, проигравшие свои матча, встретятся между собой в 18:10. А в 19:00 стартует финальная игра, которая определит победителя Матча звезд КХЛ.