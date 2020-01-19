В чешском Нове Место продолжается этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 19 января, состоится мужской пасьют на 15 километров классическим стилем, спортсмены выйдут на старт в 15:00 по московскому времени.

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Стартовый лист на пасьют формируется в соответствии с результатом гонки с раздельного старта, которая состоялась накануне. Таким образом, первым на дистанцию отправится россиянин Александр Большунов, он будет опережать финна Ииво Нисканена на 24 секунды. Под третьим номером гонку начнет норвежец Шюр Рёте.

Отставание норвежца Йоханнеса Клэбо составит 1 минуту 12 секунд. Российскую команду, помимо Большунова, представят Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Бессмертных.