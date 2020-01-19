Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление мужской сборной России в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Команда, за которую бежали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов, заняла четвертое место.

Васильев отметил, что от борьбы за тройку лидеров россиян отделил один лишний дополнительный патрон на последней стрельбе. Специалист уверен, что Логинов мог бы обыграть австрийца на финише, если бы вместе с ним ушел с рубежа.

По мнению Васильева, физическое состояние российских биатлонистов на данный момент далеко от идеального. Даже лидер команды Логинов на последнем круге показал не ту форму, к которой привыкли зрители.

«Сетовать на лыжи не стоит, мы видели Гараничева, он накатывал на соперников. У Елисеева всё было нормально. Не нужно петь песни о горькой судьбинушке», — заявил Васильев, слова которого приводит РИА «Новости».