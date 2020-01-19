Американский боец UFC Дональд Серроне не собирается завершать карьеру после быстрого поражения от ирландца Конора Макгрегора.

Спортсмены встретились в октагоне в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе, бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора. Пропустив несколько серьезных ударов, американец оказался на канвасе, где был добит Конором. В происходящее вмешался рефери и остановил одностороннее избиение.

«Конор застал меня врасплох таким резвым началом. Я не ожидал такого. Что дальше? Я люблю этот спорт и будут продолжать драться», —заявил Серроне сразу после завершения поединка.

Серроне проиграл третий поединок кряду, до этого он потерпел поражения от Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.