Российский фигурист Александр Самарин поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который на следующей неделе стартует в австрийском Граце.

Спортсмен отметил, что старается не смотреть на конкурентов, так как его задача — грамотно выполнять свою работу и достигать поставленных целей.

«То, что показывают наши девушки, – это просто невероятный уровень, это достойно уважения. Но мы все-таки соревнуемся в разных видах, у всех разный организм, разное тело, но мы тоже работаем», — сказал Самарин в эфире программы «Утро России».

Фигурист поблагодарил своего тренера Светлану Соколовскую и подчеркнул, что она очень многое в него вкладывает.

Напомним, помимо Самарина на чемпионате Европы выступят чемпион России Дмитрий Алиев и Артур Даниелян. С расписанием турнира можно ознакомиться по ссылке.