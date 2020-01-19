Мексиканские болельщики, прибывшие в Лас-Вегас на турнир UFC 246, сделали выбор между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я из Мексики. Я больше за Хабиба. Он лучший. 28-0, непобеждённый и неоспоримый. Конор – цыплёнок», — заявил болельщик, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в октябре 2018-го года Макгрегор в титульном бою проиграл Нурмагомедову. Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился досрочно после того, как россиянин применил удушающий прием. После поражения ирландец объявил о завершении карьеры, однако затем поменял свое решение.

В ночь с 18 на 19 января 2020 года он провел первый бой после возвращения, в котором одержал уверенную победу над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Ему потребовалось всего 40 секунд, чтобы стать победителем встречи.