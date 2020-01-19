Норвежский биатлонист Йоханнес Дале поделился мнением о лидере команды Йоханнесе Бё.

«Йоханнес вовсе не высокомерный! Он очень добр ко мне. Мы хорошо общаемся, мы хорошие друзья и можем вместе повеселиться, разделить какие-то моменты», — заявил Дале, слова которого приводит «Лыжный спорт».

По словам норвежца, его титулованный партнер по команде всегда дает ему советы и делится секретами. Спортсмен признался, что их часто сравнивают друг с другом, говоря, что они оба рыжие и с веснушками.

Дале выразил надежду, что когда-нибудь сможет показать такие же хорошие результаты, как Бё. «По крайней мере, такова моя цель», — заметил биатлонист. Он добавил, что биатлон стал первым «серьёзным» видом спорта в его жизни — в детстве он занимался футболом, гандболом и лыжными гонками, но не на таком высоком уровне.