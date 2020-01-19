Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал победу над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.

Макгрегору понадобилось всего 40 секунд, чтобы завершить поединок в свою пользу.

«Я вернулся. Это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трёх дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому», — сказал Конор в октагоне сразу после своей победы.

Ирландце подчеркнул, что отлично себя чувствует в полусреднем весе, однако не исключает, что может вернуться в легкую категорию.

Напомним, Макгрегор вышел в октагон впервые после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Последнюю победу он одержал в ноябре 2016-го.