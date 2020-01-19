Голкипер «Порту» Икер Касильяс ещё не принял решение относительно продолжения профессиональной карьеры. По информации Daily Mail, спортсмен определится к марту текущего года.

Источник утверждает, что лечащий врач Касильяса порекомендовал ему принять решение до марта. Напомним, прошлой весной испанский голкипер перенес инфаркт во время тренировки. Он почувствовал недомогание во время занятия и был доставлен в один из городских госпиталей, где затем был прооперирован.

В ноябре Касильяс вновь приступил в тренировкам, однако пока неизвестно, сможет ли он продолжить играть на высоком уровне.

Ещё одной причиной, по которой Икер может завершить карьеру, является болезнь его супруги Сары Карбонеро. В прошлом году у нее был диагностирован рак. Известно, что Касильяс не вернется в Испанию и останется с супругой в Португалии, даже если уйдет из футбола.