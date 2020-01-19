Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова оценила выступление российских спортсменов в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Здорово, что Женя выступает второй раз подряд в эстафете. Раньше отчего-то говорили, что он их бегать не способен, но сейчас делают ставку. И он достойно себя проявляет», — заявила Носкова, слова которой приводит «Тюменская арена».

Она также выделила Александра Логинова, который бежал на четвертом этапе эстафеты. По мнению Носковой, ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы привести команду к бронзовой медали.

Напомним, победу в мужской эстафете одержала сборная Франции, на втором месте финишировали норвежцы, на третьем — австрийцы. Сборная России заняла четвертое место, Гараничев выступал на первом этапе и отстал от лидера на 26 секунд.