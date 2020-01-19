Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.

Об этом сообщает обозреватель ESPN Ариэль Хелвани на своей странице в «Твиттере». «Серроне везут в больницу», — написал журналист.

Напомним, поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился всего через 40 секунд после начала. Бой превратился в одностороннее избиение: Макгрегор с первых секунд пошел в атаку, провел несколько ударов и сбил оппонента с ног, а затем добил его. Рефери остановил бой и огласил победу Конора.

Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова, которое состоялось в октябре 2018-го года. Победа стала для него первой с ноября 2016-го.

После боя Серроне заявил, что не собирается завершать карьеру.