Российский теннисист Андрей Рублёв прибыл в Мельбурн для участия в Открытом чемпионате Австралии. В первом круге он встретится с хозяином кортов Кристофером О’Коннелом, матч состоится во вторник, 21 января.

«Доброе утро, Мельбурн, я скучал», — написал Рублёв на своей странице в «Твиттере».

Good morning Melbourne! I was missing you🇦🇺🖤 pic.twitter.com/EwRF4bKLtN — Andrey Rublev (@AndreyRublev97) January 19, 2020

Напомним, накануне Рублёв стал победителем турнира категории АТР 250 в австралийской Аделаиде. В финальном поединке он разгромил представителя ЮАР Ллойда Харриса со счетом 6:3, 6:0. Успех позволил Андрею подняться на 16-е место в рейтинге АТР и стать второй ракеткой России, опередив Карена Хачанова.

Для Рублева завоеванный трофей стал вторым за две недели: ранее спортсмен стал триумфатором турнира АТР 250 в Дохе (Катар), в финале обыграв француза Корентена Муте.