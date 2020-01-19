В Санкт-Петербурге состоялся 49-й традиционный легкоатлетический пробег «Пулково — Пушкин». Мероприятие было посвящено полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

Участники забега вышли на старт у мемориала «Ополченцы» на 6-м километре шоссе Пулково — Пушкин, там же располагалась и финишная черта. Самые яркие кадры спортивного утра — в фоторепортаже Nevasport.

Стартовый городок открылся уже в 8 часов утра. В 10:00 на дистанцию отправились первые участники, которые выбрали десятикилометровый маршрут. Спустя пять минут забег начали те, кому больше под душе дистанция 5 километров. Последними побежали любители спорта, выбравшие двухкилометровый забег.

Каждый бегун получил стартовый номер с чипом хронометража. На втором и пятом километрах дистанции были расположены пункты питания, чтобы каждый участник мог восстановить силы прямо по ходу забега.