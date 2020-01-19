Глава UFC Дэна Уайт поделился впечатлениями от победы ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в Лас-Вегасе. Поединок продлился всего 40 секунд, после его окончания Серроне был доставлен в больницу.

«Макгрегор выглядел невероятно. Мы подумаем о дальнейших планах в полусреднем весе», — заявила Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 246.

Он отметил, что Конор имел план на бой и добыл победу, действуя быстро и жестко. Уайт добавил, что ирландца могут раскритиковать за выбор соперника, однако люди с подобным мнением находятся всегда.

Напомним, Макгрегор одержал первую победу с ноября 2016- го года. Он вернулся в октагон после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова, которое состоялось в октябре 2018-го. Для Серроне поражение стало третьим подряд, однако он не собирается завершать карьеру.